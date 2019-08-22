Подземный пешеходный переход на Заводском шоссе в Самаре откроется осенью

Фото: Администрация Самары

Внутренняя отделка стен и потолков началась в подземном пешеходном переходе на Заводском шоссе в Самаре. Об этом сообщает городская администрация.

Работы проводятся в рамках капитального ремонта Заводского шоссе на участке от ул. Земеца до ул. 22-го Партсъезда. Они проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время постелен новый особо прочный асфальт на проезжей части – по две полосы в каждую сторону. Кроме того, заасфальтированы пешеходные тротуары, оборудовано освещение, заменены светофоры и установлены дорожные знаки. В ряде мест обустроены дополнительные парковочные карманы. Общая их площадь составляет 11 тыс. кв. м. Работы планируется закончить до октября текущего года. Подземный пешеходный переход в этом районе ремонтируется в связи с тем, что пришел в запустение.

Георгий Портнов