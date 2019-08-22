Исполнение городских инвестпрограмм в 2019 году составляет 11%

Комитет Пермской городской думы по бюджету и налогам заслушал доклад об исполнении муниципальных инвестиционных программ. По данным замглавы администрации города Веры Титяпкиной, их исполнение составило 11%. При этом в городе утверждено более 70 инвестпрограмм, почти по 50 из которых работа не велась. Так, на исполнение программ в 2019 году было заложено 6,4 млрд руб., а освоено всего 711 млн руб. «Край и федерация дают трансферты. За срыв работ могут возлагаться меры ответственности, есть и репутационные риски должностных лиц»,— пояснил депутат Дмитрий Малютин. Он напомнил, что народные избранники не выполнили рекомендацию думы о разработке дорожной карты по реализации инвестпроектов. Депутаты также обсудили необходимость создания центра бюджетных инвестиций, чтобы работа велась «более целеустремленно».

«Когда не выполняются инвестиционные программы, отодвигается светлое будущее. 11% означает, что во втором полугодии нужно исполнить 89%, а оно не длиннее первого»,— добавил депутат Владимир Молоковских.

Начальник управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы Денис Ушаков попросил внести в протокол поручение администрации предоставить депутатам информацию о прохождении госэкспертизы по всем проектам к 1 сентября: «Если на 1 сентября госэкспертиза на инвестпроекты отсутствует, значит говорить об исполнении инвестиционного бюджета бессмысленно, потому что, месяц у проектировщика и заказчика уйдёт на подготовку проектной документации в стадии Р, а далее конкурсные процедуры на СМР составят не менее 40 дней до заключения с победителем аукциона контакта! О каком исполнении работ можно говорить на конец 2019 года? Деньги освоены не будут!»

В итоге депутаты приняли отчет к сведению и рекомендовали администрации до 20 сентября предоставить данные о закупках в рамках инвестпроектов.