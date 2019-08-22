В Таганроге на должность главы администрации выбрали двух кандидатов

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на должность главы администрации Таганрога, сообщает пресс-служба администрации.

Наивысшие баллы по итогам проведения профессионального тестирования и собеседования из пяти претендентов получили Андрей Лисицкий и Михаил Горшков. Первый является нынешним главой администрации Таганрога, второй — замглавы администрации Родионово-Несветайского района по сельскому хозяйству.

Как пояснили в пресс-службе, указанные кандидатуры предложат для рассмотрения новому собранию депутатов Гордумы Таганрога, которое будет определено в ходе выборов 8 сентября.

Кристина Федичкина