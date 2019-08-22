Саратовское УФАС пообещало принять меры в случае резкого роста цен на авиабилеты

В Саратовском УФАС уверены, что у авиакомпаний, которые летают в новый аэропорт «Гагарин», нет причин повышать цены на билеты. Это следует из официального комментария ведомства.

В управлении отмечают, что у новой воздушной гавани есть возможность принимать ближне- и среднемагистральные самолеты. «За счет большей вместимости таких воздушных судов потребность в количестве рейсов снижается», также, как и затраты на одно пассажирское кресло. «В случае ограничения продаж билетов или резкого роста цен Саратовское УФАС России примет меры антимонопольного воздействия», - пообещали в ведомстве.

Марина Ковалева