Рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы отложено

Рассмотрение дела об изнасиловании бывшей дознавательницы отдела полиции по Уфимскому району МВД Башкирии 24-летней Гульназ Фатхисламовой, которое должно было состояться сегодня в Кировском районном суде Уфы, вновь отложено по ходатайству потерпевшей.

Напомним, обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в составе группы (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) предъявлены трем ее бывшим коллегам: экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и бывшему начальнику отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как рассматривается дело о половой неприкосновенности. 15 августа допрос потерпевшей вел гособвинитель.

Сегодня планировалось, что вопросы Фатхисламовой задаст ее адвокат Ирина Валиева, однако она отказалась это делать в связи с плохим самочувствием своей подзащитной, передает «Интерфакс». Представитель потерпевшей заявила ходатайство о допросе Гульназ Фатхисламовой сидя, однако суд в этом отказал. Тогда Ирина Валиева предложила начать допрос адвокатам обвиняемых, но они также отказались, так как «формируют свои вопросы на основании тех, что задаст защитница потерпевшей», сообщил адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов. Судебное заседание перенесено на 27 августа. По словам господина Ибрагимова, если ситуация повторится в следующий раз, защитники обвиняемых будут задавать вопросы.

Влада Шипилова