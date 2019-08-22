В медучреждениях Челябинской области не устраняется 80% нарушений пожарной безопасности

Главное управление МЧС России по Челябинской области заявило о неблагополучном противопожарном состоянии учреждений здравоохранения в регионе. По количеству пожаров в больницах и поликлиниках Южный Урал лидирует среди субъектов РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Всего с начала года произошло 10 пожаров. Причиной половины пожаров в медучреждениях, по данным Госпожнадзора, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Четыре возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Эдуарда Дорожкина, приведенным на специальном совещании с главными врачами, всего в этом году в больницах и поликлиниках было выявлено более 1 тыс. нарушений, устранено только 20%. Так, в 20 учреждениях неисправны автоматическая пожарная сигнализация или системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На 25 объектах пути эвакуации и эвакуационные выходы не приведены в соответствие с требованиями норм безопасности.