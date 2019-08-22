На конкурс по завершению реконструкции больницы №40 в Сестрорецке не подано ни одной заявки

Комитет по госзаказу Петербурга признал несостоявшимся объявленный СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» электронный аукцион на выполнение работ по завершению реконструкции корпусов литер Б, П, Д, Ж, СПб ГБУЗ «Городскаябольница №40 Курортного района» в Сестрорецке по причине того, что на конкурс не было подано ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта по данному объекту составляла 2,47 млрд рублей, работы необходимо было выполнить до конца 2020 года. Согласно техзаданию, от потенциального подрядчика требовалось реконструировать патологоанатомический и реанимационный корпуса, а также гараж медучреждения, однако ни одного желающего выполнить эти работы в итоге не нашлось.

Отметим, что в 2015 году конкурс на реконструкцию больницы №40 в Сестрорецке выиграло ООО «Петроком», предложившее исполнить госзаказ за 1,8 млрд руб. при начальной цене контракта в 1,8 млрд руб. Вскоре после того, как компания приступила к работам, ее обвинили в медленном темпе освоения аванса. Подрядчик, в свою очередь, попытался оправдать это некачественно выполненным проектом и изменением требований заказчика уже в ходе его реализации. В итоге в конце 2017 года контракт был расторгнут.