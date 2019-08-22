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В Адыгее полицейский не смог объяснить источник средств на покупку автомобиля Range Rover

Заместитель командира взвода патрульно-постовой службы отдела МВД России по Красногвардейскому району Республики Адыгея уволен из полиции в связи с утратой доверия, сообщила прокуратура республики. При декларировании доходов и имущества полицейский представил недостоверные сведения, кроме того, сотрудник МВД приобрел внедорожник Range Rover, который по стоимости превысил доходы семьи за три года, и не смог объяснить происхождение средств.

Увольнение из МВД полицейский обжаловал в суде, однако Майкопский городской суд подтвердил законность решения об увольнении. Также суд удовлетворил представление прокурора Красногвардейского района о взыскании в доход государства 1,8 млн руб., потраченных полицейским на покупку люксового внедорожника. Прокуратура мотивировала свое представление тем, что легальность происхождения денежных средств на дорогостоящую покупку полицейским не подтверждена.

Анна Перова, Краснодар


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