На Дону задержали группу подозреваемых в нападениях на людей и грабеже

В Ростовской области полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, трое мужчин 50, 40 и 31 года в масках проникли в один из домов в Октябрьском районе Ростовской области. Неожиданно вернулся хозяин дома. Злоумышленники связали мужчину скотчем, потребовали деньги и получили 150 тыс. руб. Хозяин пообещал, что если его отпустят, он отдаст все имеющиеся в доме сбережения. Когда мужчину развязали, он достал спрятанное в доме охотничье ружье и попытался оказать сопротивление. Однако подозреваемые отняли оружие, избили потерпевшего, а затем с деньгами, ружьем и патронами скрылись с места преступления.

Также известно, что ночью в Новочеркасске злоумышленники через незапертую дверь ворвались в строительный вагончик, избили находящегося в нем мужчину и похитили 50 тыс. руб. и банковские карты, после чего скрылись.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям 162 УК РФ «Разбой» и 161 УК РФ «Грабеж». Трое фигурантов заключены под стражу.

Кристина Федичкина