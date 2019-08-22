Беременных могут оставить за границами США

Дональд Трамп заявил, что всерьез намерен отменить право на гражданство по рождению. Сейчас в США действует так называемое «право почвы»: если ребенок родился на территории Штатов, он автоматически становится гражданином. Но американский президент уверен, что этим пользуются нелегальные мигранты, чтобы закрепиться в стране. И такой практике должен прийти конец.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки: «Мы относимся к этому очень серьезно. Гражданство по рождению: вы переходите границу, рожаете ребенка на нашей земле, и все, вас можно поздравить, теперь ребенок — гражданин США. Честно, это просто смешно. Думаю, президент способен это изменить».

Кроме гражданства родившийся в США ребенок получает право пригласить в Штаты на ПМЖ и своих родителей, как только ему исполнится 21 год. Все это Трампа не устраивает: его юристы готовят отмену «права почвы» еще с прошлого года. Как заявления президента США расценивают те, кто построил на этом бизнес? Представитель компании MiamiCare Антон Ячменев не верит, что Трамп в итоге реализует свою идею. И пока, несмотря на высокий курс доллара, спрос на роды в США среди россиян не уменьшается, рассказал Ячменев: «Где-то порядка 20 тыс. русскоговорящих граждан рождается на территории США в год. Портрет клиента изменился. Раньше это было более модно и доступно укладывалось в 700-800 тыс. руб. Курс рубля рухнул, и сейчас это минимум 2 млн руб. В среднем пребывание в США занимает три месяца — это полтора-два месяца до родов и столько же после. В пакет обычно входит помощь в медицинских услугах, то есть контракты с врачами, госпиталем, контракт на проживание, помощь в перевозке, сопровождении, покупке каких-то вещей, помощь в оформлении консультирования, документов, как российских, так и американских».

В качестве альтернативы США остаются, например, многие страны Латинской Америки. Гражданство по рождению дают Чили, Бразилия, Мексика, Панама и Аргентина. В последней, кстати, можно сразу же оформить ПМЖ всей семье ребенка. Еще один вариант — Канада, говорит консультант по родам в США Ирина Останина: «Есть много стран, которые дают гражданство по “праву почвы”, но США — это наиболее доступный вариант из хороших. Есть еще Канада, но в ней все дороже. Если для США $20 тыс. — это на всю поездку, то в Канаде эта сумма уйдет только на сами роды, не включая проживание, перелет и прочее. А в остальные страны, типа Мексики, не очень богатые, конечно, тоже едут, но США все-таки более предпочтительный варианта, пока он доступен».

Противники Дональда Трампа критикуют его идею отменить «право почвы». Они напоминают, что 14 поправка к конституции, которая разрешает гражданство по рождению, была принята после Гражданской войны и закрепила отмену рабства.

Юлия Грицай