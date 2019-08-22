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Выпуск новой Toyota RAV4 начнется в октябре

Компания Toyota в октябре 2019 года начнет выпуск нового поколения кроссовера RAV4 в России.

Как сообщает японский автопроизводитель, 1 октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится сборка четвертого поколения модели и начнется выпуск новой генерации Toyota RAV4.

Известно, что автомобиль получит два бензиновых мотора — 150-сильный 2-литровый с вариатором и 200-сильный 2,5-литровый с 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость новинки для российского рынка пока не названа.

Напомним, премьера американской версии Toyota RAV4 состоялась на автосалоне в Нью-Йорке в марте 2018 года.

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