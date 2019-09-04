04 сентября, среда
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Фото: «Почта России»

Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России»:

"Business Guide Национальный логистический оператор". Приложение от , стр. 3

— Уважаемые участники Восточного экономического форума!

«Почта России» — постоянный партнер форума во Владивостоке — реализует многоуровневые проекты, направленные на развитие Дальнего Востока, на повышение качества жизни россиян на территории региона. Стратегия развития предприятия предполагает модернизацию почтовой инфраструктуры, оцифровку сервисов, развитие логистики и сортировочных мощностей. Почтовые отделения могут стать проводником новых технологий в удаленных населенных пунктах, действующими окнами в цифровое будущее. «Почта России» нацелена на расширение своей социальной функции в Дальневосточном регионе.

Желаю вам, коллеги, эффективной работы!

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