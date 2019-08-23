«Ночь кино»: Бразилия и мушкетеры 40 лет спустя

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«Бакурау» в «Гараже»

Музей современного искусства «Гараж» ежегодно участвует в городской акции «Ночь кино» с нетривиальными показами. В этот раз команда предлагает посмотреть необычный бразильский приключенческий фильм с философским подтекстом «Бакурау» («Козодои»), получивший приз жюри 72-го Каннского фестиваля. Картина рассказывает о противостоянии жителей бразильской провинции коррумпированным политикам и банде иностранных интервентов, а по жанру соединяет в себе вестерн, притчу и политическую сатиру. По лихости и отвязности картину сравнивают со знаменитыми работами Эмира Кустурицы. Кино, как выясняется, актуальное не только для Бразилии, но и для России.

Место: Летний кинотеатр Garage Screen

Время: 20:30





«Мушкетеры 40 лет спустя»

Центральным событием «Ночи кино» станет театрально-кинематографический перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» в музее-заповеднике «Царицыно». Зрители попадут в мир знаменитой советской трилогии «Д`Артаньян и три мушкетера». Режиссером перформанса выступил Филипп Григорьян. В Царицыно соединятся эпоха Людовика ХIII, советские 1970-е и современность. Пройдя через залы Большого дворца и Хлебного дома, зрители окажутся внутри иммерсивного перформанса «мушкетеры.монтаж», станут участниками кинопроб, увидят сцены из первой серии и историю создания фильма, пройдут церемонию посвящения в мушкетеры или гвардейцы. Вечером на поляне у Большого дворца зрители смогут подпевать ансамблю актеров «Гоголь-центра» любимое «Пора-пора-порадуемся на своем веку...» и другие хиты из картин. В финале в импровизированном кинотеатре под открытым небом пройдет показ первой серии киноэпопеи, которой в этом году исполняется 40 лет.

Место: Царицыно

Время: 20:00





Фильмы о художниках

Государственная Третьяковская галерея также внесла свою лепту: здесь приготовили марафон фильмов о выдающихся художниках, среди которых Левитан, Репин, Серов, Кабаков, Булатов, Соков, Шелковский и другие. Помимо интересных фактов из биографии зрители узнают еще и о нюансах их мастерства, авторского почерка и месте в истории искусства. Всем любителям живописи смотреть обязательно.

Место: Кинозал в Инженерном корпусе (Лаврушинский переулок, 12)

Время: 16:00–23:00





«Мальчик русский»

Авторский фильм режиссера Андрея Залотухина, покоривший Берлинале, смогут увидеть все гости киноцентра «Октябрь» — этим показом «Ночь кино» официально открывается. Драму о слепом юноше, попавшем в жернова Первой мировой войны, представит кинокритик Антон Долин. Картина вызвала интерес международной критики — и вот наконец ее смогут увидеть все желающие и в российской столице.

Место: «Каро Октябрь»

Время: 16:00





«Мертвое озеро»

Заняв прочное место в сердцах кинозрителей, сериалы теперь пытаются перебраться из телевизоров на большой экран, и попытки эти порой увенчиваются успехом. Так, «Ночь кино» дарит шанс поклонникам российских киносериалов посмотреть на большом экране «Мертвое озеро» Романа Прыгунова, где главную роль исполнил Евгений Цыганов. Также еще несколько нашумевших сериалов можно будет посмотреть в сети кинотеатров «Москино».

Место: «Иллюзион»

Время: 22:30





«Собачье сердце»

Всех поклонников творчества Михаила Булгакова ждут в музее «Булгаковский дом». Там можно познакомиться с важным котом Бегемотом и посмотреть экранизацию одноименной повести «Собачье сердце», которую снял режиссер Владимир Бортко. А если прийти пораньше, днем, то можно прокатиться на трамвайной экскурсии по булгаковским местам из романа «Мастер и Маргарита».

Место: Музей «Булгаковский дом»

Время: 21:00





Классика под открытым небом

Летний передвижной экран «Москино» покажет советскую классику на винтажном пленочном оборудовании в местах, где архитектура усиливает образы фильмов. На станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии под небоскребами «Сити» зрители увидят «Метрополис» Фрица Ланга в живой озвучке Саши Елиной и Ивана Бушуева. В Измайловском кремле — советский хит «Иван Васильевич меняет профессию». В бассейне «Чайка» — летнюю лирическую комедию «Будьте моим мужем!». В высотке на «Баррикадной» — «Кубанские казаки».

Место: станция метро «Деловой центр», Измайловский кремль, бассейн «Чайка», высотка на «Баррикадной»

Время: все показы в 19:30

Анастасия Рогова