«Аэрофлот» с ноября закрывает рейс Салехард—Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» с ноября 2019 года прекращает полеты по маршруту Салехард—Москва, говорится в уведомлении авиакомпании, направленном в дирекцию транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Сейчас авиаперевозчик привлекает новые компании, чтобы заменить высвободившийся после отмены рейса время, рассказал руководитель дирекции транспорта Ямала Виталий Лагутин.

«В округе летает много авиакомпаний, включая "Аэрофлот", J-7, Utair, поэтому, думаю, в ближайшее время найдем общий язык с ними, и количество рейсов в Москву из столицы округа не уменьшится. Мы прорабатываем все варианты и готовим предложения для авиакомпании на условиях, при которых ямальцы будут летать по доступным ценам»,— приводит ИА «Север-пресс» слова господина Лагутина. По его словам, в регионе работают более десяти авиакомпаний, которые продолжают летать на территории округа. «"Аэрофлот" не уходит совсем, он меняет свою маршрутную сеть с точки зрения экономики. Этот маршрут не субсидируется. Сегодня по направлению Салехард—Москва ежедневно выполняют рейсы два перевозчика — "Ямал" и "Аэрофлот"»,— рассказал господин Лагутин.

Согласно информации в письме компании, последний рейс «Аэрофлота» по маршруту Салехард—Москва запланирован на 27 октября. После из двух авиакомпаний гарантированно остается только «Ямал» с ежедневным рейсом 31\32. Цена билета на ноябрь–декабрь составит 13 тыс. руб.