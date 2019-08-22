Замначальника Горьковской дирекции по ремонту пути осудили на 16 лет за кражу шпал

Канавинский райсуд приговорил бывшего заместителя начальника Горьковской дирекции по ремонту пути (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД») и генерального директора еще одной компании к 16 годам и 18 годам строгого режима соответственно за организацию преступного сообщества, кражу рельс и шпал сумму более 8 млн руб. и легализацию средств.

Как сообщает управление на транспорте УМВД РФ по ПФО, заявление о хищении рельс и шпал с территории нескольких складов на территории субъектов Приволжья поступило в 2016 году. В ходе расследования было установлено, что подсудимые организовали преступное сообщество и совершали кражи в течение двух лет, ущерб превысил 8 млн руб. «В дальнейшем злоумышленники от имени коммерческих фирм по подложным бухгалтерским документам перепродавали данные рельсы и шпалы представителям других транспортных организаций. Своими действиями они легализовали имущество на сумму свыше 7 миллионов рублей»,– говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что всего в совершении преступлений подозреваются восемь человек.

Анастасия Еремина