Конфликт с цыганами в Кузбассе привлек внимание полиции и чиновников

Правительство Кемеровской области и полиция взяли под контроль обстановку в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, где произошла массовая драка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства.

По данным местных СМИ, причиной конфликта в селе Подгорное стали приставания цыгана к девушке, за которую заступился односельчанин. После того как защитника девушки избили, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка с участием 20 человек.

Полиция Кузбасса возбудила два уголовных дела после массовой драки в селе Подгорное. По информации пресс-службы ведомства, полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время стычки. Информированный источник «Интерфакса» сказал, что задержанный — цыганской национальности. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

«Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе конфликта с местными жителями. Обе стороны данного инцидента ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее»,— говорится в сообщении МВД.

После конфликтной ситуации в Подгорном прошел народный сход, в котором приняли участие чиновники, полицейские и местные жители. На встрече обсуждались обстоятельства конфликта. В пресс-службе областного правительства сказали «Интерфаксу», что жители села «остались удовлетворены результатами встречи» и разошлись.

Юрий Зуев