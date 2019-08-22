Госкомтранс Башкирии покупает автобусы за 285 млн рублей

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству по итогам аукциона заключит контракт на поставку 35 городских автобусов большой вместимости с тверской компанией ООО «Техинком-экспресс», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником закупки, предложила исполнить контракт начальной стоимостью 286,23 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 284,8 млн руб. По условиям контракта, компания обязана поставить автобусы в течение 100 дней.

Первая попытка отобрать поставщика партии автобусов не состоялась. В заявке «Техинком-экспресс», который также был единственным участником, была обнаружена техническая ошибка.

ООО «Техинком-экспресс» — структура тверского холдинга «Техинком». Принадлежит предпринимателям Андрею Рогожкину и Алексею Солодушенкову. Группа занимается продажей всех видов транспорта, является дилером автобусов большой вместимости производства групп ГАЗ и ЛиАЗ.

В июле госкомтранс Башкирии заключил пять госконтрактов на поставку 392 автобусов для нужд «Башавтотранса» на общую сумму 1,19 млрд руб. Согласно контрактам, 85 городских и пригородных автобусов малого класса и 85 междугородних автобусов малого класса стоимостью 383 млн руб. должна поставить компания «Транстехсервис-33». 180 городских и пригородных автобусов среднего класса за 657 млн руб. должна поставить «Техинком-экспресс», 42 городских автобуса средней вместимости за 152,77 млн руб. — ООО «Южуралавто». До апреля 2020 года власти Башкирии намерены закупить для «Башавтотранса» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. Врио главы региона Радий Хабиров заявлял, что предпочтение будет отдано автобусам местного подразделения КамАЗа — Нефтекамского автозавода. «Башавтотранс» — крупнейший в регионе эксплуатант техники НефАЗ.

Майя Иванова