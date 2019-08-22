Здание автостанции в Кстове может быть выкуплено за бюджетный счет

Правительство Нижегородской области намерено направить 20 млн руб. на выкуп здания автостанции в городе Кстове. Информация о возможной покупке была озвучена в ходе заседания бюджетного комитета в региональном заксобрании, на котором обсуждалось внесение поправок в областной бюджет на 2019 год.

В ходе обсуждения у депутатов возник вопрос о необходимости выделения средств на покупку автостанции и о том, кому именно она принадлежит сегодня. И.о. министра и автомобильных дорог транспорта Андрей Ермолаев, заявил, что здание автостанции в ходе процедуры банкротства МУП «Кстовское пассажирское автотранспортное предприятие» в общей конкурсной массе отошло новому владельцу и находится в частной собственности. Новый владелец закрыл доступ в здание станции, что привело к «критической ситуации с организацией маршрутных перевозок».

В ответ на это председатель бюджетного комитета Александр Шаронов попросил господина Ермолаева пояснить, за сколько именно здание было продано частному лицу, кому именно и почему его сначала продали, а теперь пытаются выкупить обратно.

Ответить на эти вопросы Андрей Ермолаев не успел, так как в беседу вмешался глава нижегородского министерства имущественных и земельных отношений Сергей Баринов. Он сразу пояснил, что озвученная главой минтраса информация не соответствует действительности. По словам министра, здание автостанции частным лицам не отходило, до сих пор принадлежит муниципальному предприятию, процедура банкротства которого еще не завершена.

«В рамках этой процедуры муниципалитет отстранен от управления этим имуществом. Распоряжается им сегодня конкурсный управляющий. Мы же в свою очередь хотим выкупить здание, чтобы оно никуда не ушло, и не было перепрофилировано. В дальнейшем здание автостанции планируется использовать в качестве объекта транспортной инфраструктуры»,– пояснил Сергей Баринов.

Депутаты удивились тому, насколько разной информацией обладают два нижегородских министерства по поводу одного и того же объекта. Они предложили областному правительству разобраться в ситуации и предоставить верную информацию об автостанции к заседанию законодательного собрания, которое пройдет 29 августа 2019 года. На этом заседании депутаты должны будут принять окончательное решение о выделении средств на покупку здания автостанции.

Андрей Репин