Иностранец предстанет перед судом за вербовку жительницы Самары в «Исламское государство»

Гражданин республики Кыргызстан обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и склонению лица к совершению преступлений (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Силовики считают, что не позднее 2017 года обвиняемый стал сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и начал публиковать в интернете информацию о ней. Лингвистическая судебная экспертиза показала, что в ней содержатся признаки оправдания насилия.

После этого в 2017 – 2018 годк обвиняемый завербовал жительницу Самары 1987 года рождения в ИГ. По этому факту возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено, и материалы направлены в суд.

Георгий Портнов