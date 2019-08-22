Власти США хотят задерживать семьи мигрантов с детьми на неограниченный срок

Администрация президента США Дональда Трампа в среду, 21 августа, предложила отменить ограничения по времени на содержание детей-мигрантов в специальных центрах, сообщает Reuters. В соответствии с предложенными правилами, семьи с детьми будут содержаться там в течение неопределенного времени, пока суд не примет решение по их делу. Сейчас в США действует принятое в 1997 году так называемое соглашение Флорес, в соответствии с которым время содержания детей в таких центрах ограничивается 20 днями.

Это уже третья попытка ужесточить правила для мигрантов за последний месяц: в середине июля администрация президента приняла правило, в соответствии с которым почти всем мигрантам запрещено обращаться с просьбой о предоставлении убежища при переходе южной границы страны. На прошлой неделе было выпущено постановление о запрете выдавать визы и виды на жительство тем, кто зарабатывает меньше определенной суммы.

За последнее время власти США неоднократно обвиняли в нарушении прав мигрантов, в том числе детей, в центрах содержания и непригодных для жизни условиях там.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа обвинили в жестоком обращении с детьми».

Яна Рождественская