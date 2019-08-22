Законопроект о едином пороге налогообложения коммерческой недвижимости принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании рассмотрели проект изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области „О налогообложении в Пермском крае“». Автор проекта, глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин, предлагает установить единый критерий для включения торговой и административной недвижимости в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Единый порог налогообложения недвижимости от кадастровой стоимости по площади для городских округов и муниципальных районов может составить 300 кв. м. Сейчас порог налогообложения для муниципальных районов составляет 300 кв. м, для городских округов — 1000 кв. м.

Предполагается, что новые требования будут действовать с 2020 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, после установления единого порога налоговый потенциал увеличится на 470 млн руб.

С критикой инициативы выступил депутат от ЛДПР Александр Григоренко. По словам парламентария, у проекта «нет четкого обоснования». «Нет никакого обоснования, почему взята площадь объектов именно в 300 кв. м»,— заявил депутат. По его словам, в результате принятия проекта «неизбежно начнется дробление бизнеса». «А вместо крупных торговых центров будут строить мелкие, чтобы уйти от налогообложения»,— добавил господин Григоренко. При этом он отметил, что «есть надежда на доработку проекта ко второму чтению». По итогам голосования, проект Николая Лазейкина в первом чтении поддержали 36 депутатов, девять человек от голосования воздержались.