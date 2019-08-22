Все на поиски Как спасали Зарину Авгонову.

Пропавшая три дня назад девочка была найдена живой в ходе спасательной операции. Ее обнаружили в буреломе участники поисково-спасательной группы «Рысь» и поисково-учебного центра Росгвардии «Ратник».

Дополнительную опасность для девочки создавало то, что в районе ее поисков были обнаружены следы медведя. Ребенка нашли, потому что она отозвалась на оклики поисковиков.

После того, как девочка была найдена, ей дали воду, еду и одеяло, медики осмотрели ее на предмет ран.

Сейчас Зарина находится в больнице в удовлетворительном состоянии.