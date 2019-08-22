Бизнесмен из Удмуртии перевел неизвестным 280 тысяч рублей под предлогом получения кредита

Предприниматель из Удмуртии перечислил неизвестным 280 тыс. руб. под предлогом получения кредита на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По словам потерпевшего, в середине августа ему позвонила женщина и, представляясь сотрудником банка, предложила оформить кредит на выгодных условиях. Бизнесмен согласился взять на развитие бизнеса 1,5 млн руб. на пять лет. Он перевел 8,75 тыс. руб. для открытия счета. Через час ему позвонила другая женщина и сообщила, что перевод заморожен, а для «разморозки» необходимо заплатить еще 31,4 тыс. руб. В дальнейшем потерпевшему звонили другие «представители финансовой организации» и просили оплатить комиссию банка, доставку денег курьером, страховку, услуги инкассаторской службы и другие услуги. Звонившие обещали бизнесмену, что потраченные им деньги будут полностью возвращены.

Следственный отдел МО МВД России «Кезский» возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых.