В Оренбуржье планируют увеличить объемы строительства жилья на 50% к 2024 году

В Оренбургской области в рамках регионального проекта «Жилье» собираются увеличить объемы жилищного строительства – до 1,35 млн кв. м. к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

План по строительству жилья на 2019 год составляет 920 тыс. кв. м. Это на 1% выше показателя прошлого года. При этом планируется ввести в эксплуатацию 504 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

В январе-июле текущего года в Оренбуржье построено около 388 тыс. кв. м жилья, из них 153 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома.

Андрей Сазонов