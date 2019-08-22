Ассоциация перевозчиков Татарстана возьмет под контроль общественный транспорт Казани

В Татарстане создали ассоциацию автотранспортных предприятий республики, которая будет заниматься контролем общественного транспорта Казани. Решение о ее создании было принято на собрании директоров транспортных предприятий Казани, передает «Казанский репортер» со ссылкой на главу новой организации Сергея Темлякова.

По его словам, в состав ассоциации вошли муниципальные и частные перевозчики. Перед организацией стоят две цели. Первая заключается в представлении интересов автотранспортных предприятий. Вторая связана с работой с жалобами пассажиров. Ассоциация планирует сделать работу транспорта Казани более комфортной.

Господин Темляков добавил, что жалобы будет принимать он сам во время личного приема. Также жители смогут жаловаться в режиме онлайн: через сайт либо соцсети, В данный момент электронные платформы и расписание приема находятся в стадии разработки.

"Ъ-Казань"