Жительница Екатеринбурга осуждена за многомиллионные хищения у дольщиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии общего режима Ларису Максимову, признанную виновной в хищении (ч.4 ст. 159 УК РФ) более 97,3 млн руб. при продаже незаконно строящихся квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, осужденная совместно со своим сыном Дмитрием Максимовым (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) приобрели земли в разных районах города, предназначенные только для индивидуального жилого строительства. С февраля 2012 по июнь 2016 года женщина продавала квартиры, скрывая, что жилье построено незаконно и в дальнейшем на него будет невозможно оформить право собственности. С потерпевшими заключались договоры паевого участия, инвестирования объектов недвижимости либо договоры о создании общей долевой собственности.

«Деньги потерпевшие передавали Максимовым в офисах подконтрольных обвиняемым организаций. Однако строительство многоквартирных домов не было окончено. Впоследствии судебные органы признали данные самовольные постройки незаконными и подлежащими сносу»,— рассказали в Генпрокуратуре. На данный момент числятся 84 потерпевших. Осужденная взята под стражу в зале суда.