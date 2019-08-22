Большесосновские депутаты вновь внесли проект об отставке главы района

Депутаты земского собрания Большесосновского района вновь внесли проект решения об отставке руководителя района Вячеслава Буркова. Об этом сообщил сам господин Бурков на своей странице в Facebook. Как пояснил глава Большесосновского района “Ъ-Прикамье”, депутаты планируют отправить его в отставку на основании неисполнения руководителем муниципалитета обязанностей по решению вопросов местного значения. «Считаю, что моя виновность в неисполнении должна быть установлена судом, но никакого решения по этому поводу не было»,— заявил Вячеслав Бурков. Решение об отставке главы района планируется рассмотреть на очередном заседании земсобрания 28 августа.

Напомним, конфликт между депутатами земского собрания и Вячеславом Бурковым, возглавляющим район с 2017 года, обострился летом этого года. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам. Депутаты также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. На внеочередном пленарном заседании 7 июня депутаты при одном голосе «против» приняли решение об отставке Вячеслава Буркова. Исполняющим обязанности главы района был назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ.

Вячеслав Бурков с решением представительного органа не согласился и обратился в Большесосновский районный суд. Суд признал незаконным и отменил решение земского собрания. После этого земсобрание обратилось с апелляцией в Пермский краевой суд. Однако решение нижестоящего суда было оставлено в силе. В конце июля господин Бурков вернулся на рабочее место.