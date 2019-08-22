Нижегородский зоопарк «Лимпопо» вошел в десятку самых интересных в России Первое место в топе занял крымский парк львов «Тайган».

Опрос для определения лучших зоопарков России для посещения с детьми провел сервис Tvil.ru.

«Лимпопо» — первый частный зоопарк в Нижегородской области, он начал работать в 2003 году. Площадь зоопарка составляет 7 га, на его территории содержится больше тысячи представителей фауны. Расходы зоопарка составляют около 8 млн рублей в месяц, из которых около 1% покрывается за счет средств опекунов животных и меценатов.