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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» вошел в десятку самых интересных в России

Первое место в топе занял крымский парк львов «Тайган».

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Опрос для определения лучших зоопарков России для посещения с детьми провел сервис Tvil.ru.

«Лимпопо» — первый частный зоопарк в Нижегородской области, он начал работать в 2003 году. Площадь зоопарка составляет 7 га, на его территории содержится больше тысячи представителей фауны. Расходы зоопарка составляют около 8 млн рублей в месяц, из которых около 1% покрывается за счет средств опекунов животных и меценатов.

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