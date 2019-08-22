В Хакасии возбуждено дело о незаконной рубке кедра на 100 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки кедра в Таштыпском районе Хакасии с ущербом на общую сумму свыше 100 млн руб. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России в четверг.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2018 года по февраль 2019 года неизвестное лицо незаконно заготавливал древесину на территории Матурского участкового лесничества в Таштыпском районе Хакасии.

Местная прокуратура, которая провела проверку соблюдения законодательства в сфере лесопользования, направила материалы в следственные органы. Они завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Илья Николаев