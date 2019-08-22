Коммерческая недвижимость: перезагрузка

Дата: 12 сентября 2019 года

Место: отель «Лотте», ул. Самарская, 110

Российский рынок коммерческой недвижимости испытывает непростые времена: его объемы заметно снизились за последние годы. Но девелоперы, владельцы объектов недвижимости и другие участники рынка смогли адаптироваться к сложившимся условиям. Как кризис повлиял на трансформацию сегмента коммерческой недвижимости, когда макроэкономическая ситуация позволит говорить о позитивном росте рынка. Эти и другие вопросы издательский дом «Коммерсантъ» предлагает затронуть во время бизнес-дискуссии в сентябре.

Вопросы для обсуждения

Девелопер или арендатор: кто главный на рынке коммерческой недвижимости? На рынке офисной недвижимости наблюдается снижение темпов строительства и увеличения доли вакантных площадей. Как собственники площадей могут изменить свою бизнес-модель с учетом этих тенденций? Приведет ли сокращение объемов строительства офисной недвижимости к дефициту качественных бизнес-центров в Самаре в будущем? Покупатель всегда рад: как кризис заставил девелоперов торговой недвижимости развлекать посетителей? Почему владельцы таких объектов решили увеличивать развлекательные зоны? Как изменение покупательского поведения способствовало появлению новых игроков на рынке ритейла? Как на это реагируют традиционные ритейлеры? Офлайн vs онлайн: как торговые центры адаптируются к экспансии e-commerce? Какими будут эти объекты в век всеобщей диджитализации? Логистика: почему девелоперы складской недвижимости чувствуют себя в кризис лучше, чем владельцы офисов? Новые рынки для логистических компаний: в каком направлении будут двигаться участники рынка, станет ли наш регион интересен им? На каких условиях институциональные инвесторы готовы вкладывать средства в проекты по строительству логистических комплексов и покупку готовых объектов?

Программа мероприятия

10:00–11:00. Регистрация. Приветственный кофе.

11:00–13:45. Дискуссионная панель.

13:45–14:30. Фуршет. Неформальное общение.