Единый подход к строительству

На августовском заседании фракции «Единая Россия» в краевом парламенте депутаты поддержали увеличение финансирования на дорожное строительство и ключевые инфраструктурные проекты, а также одобрили налоговые инициативы правительства и обсудили итоги реализации проектов «Инициативного бюджетирования».

Фракция «Единая Россия» в региональном законодательном собрании провела очередное заседание. Депутаты рассмотрели предложенные губернатором Пермского края поправки в перечни объектов капитального и автодорожного строительства. Список объектов капитального строительства пополнился приспособлением здания Гостиного двора в Кунгуре для современного использования. Стоимость объекта оценивается в 499,8 млн руб. Также уточняется оценочная стоимость строительства Пермской клинической инфекционной больницы в Кировском районе (3,3 млрд руб.) и объектов на территории культурно-рекреационного кластера на заводе имени Шпагина.

Этот проект разделен на четыре этапа: здание Пермской художественной галереи, реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Корпус производственный железнодорожных мастерских», Музей современного искусства, технологические сети и благоустройство территории. Оценочная стоимость всех объектов – 9,5 млрд руб. Стоимость нового здания Пермской художественной галереи площадью 16 тыс. кв. м оценивается в 4,8 млрд руб. Фракция рекомендовала принять предложения главы региона на пленарном заседании 22 августа.

Изменения в перечень автодорожного строительства, также предложенные главой региона, предполагают увеличение стоимости по трем объектам. «Стоимость участка Березники – Соликамск дороги Кунгур – Соликамск увеличится на 2,2 млрд руб. в связи со строительством путепровода и двухуровневой развязки на втором этапе строительства», – пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Документ предполагает также увеличение стоимости работ по строительству Чусовского моста на 3 млрд руб. По словам министра, это связано с необходимостью включения в проект расходов на реконструкцию действующего моста через Чусовую. Третий объект, которого касается повышение стоимости – переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Этот объект подорожал на 5,6 млрд руб. Депутаты фракции рекомендовали поддержать решение об увеличении финансирования.

Члены фракции «Единая Россия» заслушали доклад министра территориального развития Пермского края Александра Борисова о реализации проектов бюджетирования в Пермском крае. По словам министра, в 2019 году на конкурс проектов инициативного бюджетирования поступило 306 проектов, из них победителями признаны 130 инициатив. Для сравнения: в 2018 году поступило 455 заявок, признаны победителями 102 проекта. Господин Борисов добавил, что в этом году финансирование проектов инициативного бюджетирования увеличилось на 16 млн руб. Эти средства были направлены на 12 проектов. Депутаты фракции приняли информацию к сведению.

Депутаты рассмотрели также две инициативы губернатора, которые меняют норматив отчислений по налогам в муниципалитеты и расчет дотаций на выравнивание муниципальных бюджетов. Первый документ предлагает установить одинаковые нормативы отчислений по налогам для всех типов муниципальных образований. Единый норматив по НДФЛ для муниципальных районов и округов, в случае принятия закона, будет установлен на уровне, который действует для городских округов – 17%. Сейчас в бюджет муниципальных районов поступает 22% от сбора НДФЛ.

Норматив по транспортному налогу для муниципальных районов и округов также предлагается уравнять с установленным нормативом для городских округов и увеличить до 100%. Сейчас отчисления по этому налогу для муниципальных районов составляют 50% от собранных средств, другая половина поступает в бюджеты поселений. Законопроект предполагает возвращение на муниципальный уровень отчисления по НДФЛ и по единому сельскохозяйственному налогу, переданные на уровень сельских поселений, в размере 8 и 20%. Как пояснила министр финансов Пермского края Елена Чугарина, проект позволит уравнять условия для городских и муниципальных округов.

Вторая инициатива губернатора предполагает расчет объема дотаций для муниципалитетов, исходя из показателей консолидированных бюджетов указанных муниципальных образований. Законопроект исключает ЕНВД из перечня налогов, из которых рассчитывается налоговый потенциал, и предусматривает возможность предоставления компенсации ЕНВД муниципальным образованиям, принявшим решение об отмене ЕНВД с 2020 года, начиная с 2019 года. Обе инициативы были рекомендованы фракцией к принятию.

Еще один проект, касающийся налогов – инициатива главы Губахинского городского округа Николая Лазейкина по изменению регионального закона «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

Глава городского округа предлагает установить единый критерий для включения торговой и административной недвижимости в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Предлагается установить единый порог налогообложения недвижимости от кадастровой стоимости по площади для городских округов и муниципальных районов – 300 кв. м. Новые требования будут действовать с 2020 года. Сейчас порог налогообложения для муниципальных районов составляет 300 кв. м., для городских округов – 1000 кв. м. По словам авторов законопроекта, утверждается, что унификация критерия обусловлена процессами реорганизации муниципальных районов в городские округа. Эта инициатива также была поддержана фракцией.

В конце заседания выступил председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин. Он рассказал, что в конце года завершается действие программы «Устойчивое развитие сельских территорий». «Тем не менее со следующего года начинает работать новая программа, на реализацию которой выделяется более 640 млрд руб. Предлагаю заслушать информацию о программе на заседании фракции и поучаствовать в работе», – обратился к коллегам господин Плюснин. Руководитель фракции Юрий Борисовец с этим предложением согласился.