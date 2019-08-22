Госзакупки 2019: изменения законодательства в сфере госзакупок для малого и среднего бизнеса

Дата: 18 сентября 2019 года

Место: отель «Лотте», ул. Самарская, 110

С этого года для поставщиков из числа средних и малых предприятий торги в рамках Закона №223-ФЗ проводятся по тем же правилам, что и торги в рамках Закона №44-ФЗ. Новшества значительно упрощают процедуру госзакупки и делают ее более прозрачной. Предполагается, что это позволит малому и среднему бизнесу получить еще больше заказов и увеличить объем выручки.

Так же 1 июля 2019 года вступили в силу новые положения Закона №44-ФЗ, касающиеся обеспечения контракта. Среди наиболее важных изменений — разделение понятий «обеспечение контракта» и «обеспечение гарантийных обязательств», а также лимит по размеру обеспечения для малого бизнеса. Есть и другие новшества: четкие сроки, когда заказчик обязан вернуть обеспечение, право поставщика изменить способ обеспечения и прочее. Эти и другие поправки, специфику и особенности работы МСП в закупках после каскада изменений текущего года обсудим на бизнес-завтраке газеты Коммерсантъ.

Спикеры

Наталья Катина, руководитель Главного управления организации торгов Самарской области

руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Леонид Пак, руководитель Самарского УФАС России

руководитель Самарского УФАС России Юлия Красина, генеральный директор ГФСО

Модератор проекта

Ирина Титова, редседатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Вопросы для обсуждения

Освобождение от обеспечения контрактов для некоторых субъектов малого бизнеса

Изменение размера и порядка расчета размера обеспечения контрактов.

Разделение обязательств по контракту

Тендерные займы и займы под гос контракты

Спец счета для гос торгов и закупок

К участию в дискуссии приглашаются представители МСП, представители банковской сферы, представители электронных торговых площадок.