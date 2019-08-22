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Госзакупки 2019: изменения законодательства в сфере госзакупок для малого и среднего бизнеса

Бизнес-завтрак

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Дата: 18 сентября 2019 года
Место: отель «Лотте», ул. Самарская, 110

С этого года для поставщиков из числа средних и малых предприятий торги в рамках Закона №223-ФЗ проводятся по тем же правилам, что и торги в рамках Закона №44-ФЗ. Новшества значительно упрощают процедуру госзакупки и делают ее более прозрачной. Предполагается, что это позволит малому и среднему бизнесу получить еще больше заказов и увеличить объем выручки.

Так же 1 июля 2019 года вступили в силу новые положения Закона №44-ФЗ, касающиеся обеспечения контракта. Среди наиболее важных изменений — разделение понятий «обеспечение контракта» и «обеспечение гарантийных обязательств», а также лимит по размеру обеспечения для малого бизнеса. Есть и другие новшества: четкие сроки, когда заказчик обязан вернуть обеспечение, право поставщика изменить способ обеспечения и прочее. Эти и другие поправки, специфику и особенности работы МСП в закупках после каскада изменений текущего года обсудим на бизнес-завтраке газеты Коммерсантъ.

Спикеры


  • Наталья Катина, руководитель Главного управления организации торгов Самарской области
  • Леонид Пак, руководитель Самарского УФАС России
  • Юлия Красина, генеральный директор ГФСО

Модератор проекта


Ирина Титова, редседатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Вопросы для обсуждения

  • Освобождение от обеспечения контрактов для некоторых субъектов малого бизнеса
  • Изменение размера и порядка расчета размера обеспечения контрактов.
  • Разделение обязательств по контракту
  • Тендерные займы и займы под гос контракты
  • Спец счета для гос торгов и закупок

К участию в дискуссии приглашаются представители МСП, представители банковской сферы, представители электронных торговых площадок.

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