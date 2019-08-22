Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о красотах и расценках аргентинского города.

Сегодня край света или даже его конец — это как вам больше понравится, когда вы вернетесь оттуда. Аргентинский город Ушуая, столица Огненной Земли. Иногда здесь дует ветер, способный перевернуть грузовик. Солнечные дни в году можно по пальцам одной руки пересчитать. Тем не менее, в сезон Ушуая ломится от туристов.

Лучше всего приезжать сюда с конца ноября по март. Но на такое путешествие нужно решиться, поэтому я и рассказываю сейчас. Да и еще не дешево здесь совсем. Все-таки самый южный в мире город, улица, кафе, ресторан, отель, казино и так далее. До Антарктиды всего 900 км. В общем, Ушуая — весьма знаковая точка Земли. Хотите фото с пингвином чуть ли не в обнимку — пожалуйста — $100. Отведать королевского краба, так чтобы от пуза — нет вопросов — еще $100. Несмотря на все это, я бы с удовольствием побывал здесь еще и еще раз.

Конечно, эти места не для всех. Думаю, поймут меня ценители потрясающих панорам, которые только подчеркивают всю мощь и суровую красоту природы. Хотя здесь есть даже горнолыжный курорт и все развлечения, вплоть до поезда в самый конец света. Можно отправиться на экскурсию по знаменитому проливу Бигл и собственными глазами увидеть деревья, флаги, можно посетить самую южную тюрьму, а можно взять и отправиться дальше в царство идеальной чистоты и вечных льдов. Я, конечно, об Антарктиде. Понятно, что это уже вам решать.

Кстати, если говорить о самом южном, то еще дальше Ушуаи находится поселок Пуэрто-Уильямс, а еще южнее — рыбацкая деревушка Пуэрто-Торо. Но это уже территория Чили. И потом город все равно один. Так что остальное — это мелочи. Вернетесь вы с официальным штампом в паспорте fin del mundo — «конец света».