Из-за дождей в Прикамье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Пермском крае сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Как сообщается на сайте Уральского следственного отдела на транспорте, ЧП произошло утром 22 августа. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов на 1562-м километре 8-го и 9-го пикетов перегона Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. По данным представителей РЖД, повреждено 60 метров железнодорожного полотна. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

По данным портала 59.ru, сход вагонов произошел из-за обильных осадков. Дождями размыло основание железнодорожного полотна.