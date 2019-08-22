В Башкирии распределили гранты на развитие гражданского общества

В Башкирии 69 проектов получат гранты главы республики на развитие гражданского общества, сообщает региональное министерство семьи, труда и соцзащиты населения. Грантовый бюджет составляет 50 млн руб. Всего на конкурс было подано 229 заявок.

Самый крупный грант — 2,4 млн руб. — получит АНО по сохранению и развитию башкирского языка на проект «Деловой башкирский». На втором месте по величине гранта — «Комитет защиты граждан и военнослужащих». Он получит 1,49 млн руб. на проект «Правда жизни». Проект АНО «Культурно-познавательный центр «Интеллектус» математическая выставка «Живая цифра» выиграл 1,15 млн руб. «Клуб веселых и находчивых Уфы» получит 1,14 млн руб.

В министерстве отмечали, что размер каждого гранта определен индивидуально в зависимости от баллов, которые присуждены проекту претендента.

Майя Иванова