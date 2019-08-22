Тюменский регоператор ТКО начнет фиксировать транспорт, мешающий проезду мусоровозов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Тюменской области «Тюменской экологическое объединение» (ТЭО) запускает в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и Facebook) рубрику #экохам. С таким хэштегом будут публиковаться адреса и фото автомобилей, блокирующих подъезд спецтехники к контейнерам для сбора ТКО.

Сначала проект охватит Тюмень, Ишим и Тобольск. Позднее распространится по области. «Как показывает статистика, в 70% случаев вывоз отходов своевременно не производится из-за того, что владельцы автомобилей оставляют машины около баков, блокируя возможность подъезда спецтехники»,— рассказали в ТЭО.

По словам главы предприятия Константина Фрумкина, в таких случаях мусоровозам приходится дважды, а иногда трижды, возвращаться к контейнерной площадке в течение дня. Даже незначительные отступления от графика могут привести к переполнению баков, подчеркнул господин Фрумкин.