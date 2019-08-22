РНКБ Банк открыл первый операционный офис в г.Краснодаре

Первый операционный офис РНКБ Банк (ПАО), оформленный в соответствии с новым бренд-буком банка, открылся в г. Краснодаре. Отделение расположено по адресу ул. Красная, 145, и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.



Это универсальный полноформатный офис, который предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических лиц и юридических лиц.

Клиенты могут воспользоваться программами ипотечного кредитования на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и Краснодарском крае, оформить депозит или кредит, открыть банковскую карту, осуществить денежный перевод, оформить страховку и приобрести памятные монеты с уникальным дизайном.

Большинство финансовых продуктов и услуг желающие могут оформить дистанционно с помощью Интернет-банка и мобильного приложения «РНКБ 24/7».

РНКБ Банк также предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование юридических лиц (в том числе в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса), размещение средств на депозитах, получение банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В настоящее время у РНКБ Банк (ПАО) за пределами Крыма работают также два офиса в г. Москва и один офис в г. Санкт-Петербурге.