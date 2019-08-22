МВД возбудило дело о влиянии на результат матча между ФК «Чайка» и «Черноморцем»

Результат футбольного матча между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец» поставлен под сомнение, следственный департамент МВД России начал расследование по факту оказания влияния на результат соревнования (ч.1, 3 ст. 184 УК РФ). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С санкции Тверского райсуда Москвы сотрудники полиции провели более 20 обысков в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. Обыски прошли в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. «Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба „Черноморец“ будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий»,— заявила Ирина Волк.

Как сообщил Ъ источник в МВД, в дальнейшем дело могут передать в следственный комитет, поскольку не исключен факт коммерческого подкупа (ст. 204 УК).

В пресс-службе клуба «Чайка» отказались прокомментировать ситуацию.

Игра между командами «Чайка» и «Черноморец» проходила 13 мая текущего года на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области. Матч проходил в рамках 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018–2019 годов зоны «Юг».

Кристина Федичкина