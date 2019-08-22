Полис ОСАГО в 2019 году подешевел в среднем на 5,5%

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что средняя премия по ОСАГО по итогам первых семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 5370 руб. При этом средняя выплата в январе—июле выросла на 4,3% (до 66,9 тыс. руб.).

По данным союза, в указанный период количество договоров ОСАГО в сравнении с показателями прошлого года выросло на 1,4% (до 23,01 млн шт.). При этом количество заявленных убытков возросло на 5,5% (до 1,32 млн шт.), а урегулированных — на 5,8% (до 1,32 млн шт.)

В это же время сумма собранных страховщиками премий снизилась на 4,2% — до 123,54 млрд руб., сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 10,4% — до 88,09 млрд руб.

«В качестве причин снижения стоимости ОСАГО мы отмечаем возрастающую конкуренцию между страховщиками—участниками рынка в результате расширения тарифного коридора с 9 января этого года. Также влияние на размер премии, очевидно, оказывает изменение подхода к учету коэффициентов»,— приводит пресс-служба РСА слова президента союза Игоря Юргенса.