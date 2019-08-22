В Кирове по подозрению во взятках задержаны три адвоката

В отношении сразу трех адвокатов в Кирове возбуждены уголовные дела о даче взятки группой лиц по предварительному сговору и посредничестве в передаче средств (ч.4 ст. 291 и ч.2 ст. 291.1 УК), сообщили в СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, двое защитников пытались помочь осужденному остаться отбывать срок в кировском СИЗО вместо исправительной колонии. Они попросили помощи у коллеги, знакомого с начальством одного из исправительных учреждений, и дали ему 200 тыс. руб. в качестве взятки должностному лицу. Выступая посредником, он отдал начальнику тюрьмы 80 тыс. руб., а после был задержан сотрудниками ФСБ.

Задержаны и двое его коллег, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Владимир Зубарев