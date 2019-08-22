«Магнит» откроет пробный алкомаркет в Татарстане

Компания «Магнит» намерена в ближайшее время открыть в Татарстане в тестовом режиме магазин «Магнит вечерний» по продаже алкогольной и слабоалкогольной продукции.

Как сообщает RNS, за три-шесть месяцев ритейлер намерен оценить востребованность нового формата у покупателей. Ранее первый алкомаркет открылся в Самаре.

Ассортимент новых магазинов будет состоять из 2,5 тыс. наименований алкогольных напитков, а также снеков, кондитерских изделий, популярных продуктов питания, овощей и фруктов, бытовой химии предметов гигиены и кофе на вынос.

"Ъ-Казань"