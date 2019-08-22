В Самарской области появится фонд развития промышленности

Создание фонда развития промышленности планируется в Самарской области. Это заявление сделал губернатор Дмитрий Азаров на отчетном собрании ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Об этом сообщает региональное правительство.

«В текущем году мы эту работу завершим, в этом квартале фонд будет зарегистрирован. И то, что это не было сделано ранее, – это упущение»,– цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова.

Предложение создать в регионе фонд развития промышленности на собрании регионального Союза работодателей озвучил находящийся под следствием экс-глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. До последнего времени он был президентом организации. Но на минувшем заседании главой Союза работодателей Самарской области был избран президент группы компаний «АКОМ» Николай Игнатьев.

Александр Кирилин стал фигурантом уголовного дела в минувшем году. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями и присвоение и растрата имущества.

По версии следствия, Александр Кирилин с 2011 года по декабрь 2016 года заключил с ООО «Союзобщемашимпорт» договор на закупку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости — более 125 млн руб. Помимо этого по его инициативе сотрудников ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» направили в командировку в Германию — во время командировки дополнительно потратили свыше 745 тыс. руб.

В итоге нанесенный предприятию общий ущерб превысил 126 млн руб. Кроме того, по версии силовиков, в 2017 году Александр Кирилин «совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, на сумму более 3,5 млн руб.», говорится в сообщении СУ СКР.

Георгий Портнов