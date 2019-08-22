Переход с бензина на электричество

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о взаимосвязи ралли с продажами автомобильных марок.

В середине сентября во Франкфурте-на-Майне в 68-й раз откроется Международный автосалон — одно из крупнейших автошоу мира, которое проводится по нечетным годам. По четным выставка проходит в Париже. Поскольку именно неподалеку от Франкфурта базируются отделения марки Hyundai, занимающиеся разработкой в том числе спортивных машин, местное автошоу можно считать домашним для корейской компании. И именно потому она приготовила для выставки сразу несколько премьер, одной из которых станет первый гоночный электромобиль, разработанный как раз в европейской штаб-квартире марки, в немецком городе Альценау.

Переход на электромобили — это следующий этап развития компании Hyundai Motorsport, которая после своего создания в 2012 году уже успела хорошо себя зарекомендовать в ралли и кольцевых гонках. Многократный победитель этапов WRC (чемпионата мира по ралли), в своем шестом сезоне она продолжает удерживать лидерство в Кубке конструкторов. С сентября 2015 года в компании действует подразделение Customer Racing, разработавшее спортивные версии серийных машин, которые тоже побеждают в различных гоночных сериях.

Справедливости ради, надо сказать, что электромобили, разработанные специально для автоспорта, можно будет увидеть и на других стендах франкфуртской выставки. Компания Mercedes-Benz, например, объявила, что покажет на сентябрьском автошоу свой гоночный электромобиль. Вместе с машиной будут представлены пилоты, которые станут выступать в составе гоночного коллектива в новом сезоне серии Formula E.

100 лет назад практически все автопроизводители работали под девизом «утром побеждай — вечером продавай». Потом на достаточно долгий срок победы в автоспорте перестали быть важным фактором продаж. Сегодня, когда автопром готовится перейти с бензина и солярки на электричество, этот девиз, похоже, снова становится актуальным.