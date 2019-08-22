В нижегородском аэропорту открылся гардероб для хранения вещей

В международнном аэропорту Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») открыли платный гардероб. Теперь при поездке в более теплые города пассажиры могут сдать свои вещи на хранение на все время отпуска.

Услуга предоставляется круглосуточно и круглогодично вне зависимости от сезона, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Гардероб находится на первом этаже, слева от стоек регистрации. Вещи упаковывают в индивидуальные чехлы и пломбируют, а после оплаты услуги выдают квитанцию и жетон. При возвращении в Нижний Новгород их необходимо предъявить в гардероб.

Информацию о стоимости хранения комплекта одежды (головной убор, верхняя одежда, обувь) можно узнать на стойке информации и по телефонам +7 (831) 261-81-93; +7 (930) 816-91-99.

Анастасия Еремина