На Дону сельскому депутату назначили штраф за сбитого насмерть пешехода

Шолоховский районный суд Ростовской области по ходатайству следователя прекратил уголовное дело депутата Собрания депутатов Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района Александра Щепелева, сбившего насмерть женщину. Ему назначили штраф. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как установил суд, депутат, управляя автомобилем SsangYong New Actyon, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на пешехода. Смерть женщины наступила на месте происшествия. Депутата судили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В документах указано, что в обоснование своего ходатайства следователь указал, что Щепелев «возместил потерпевшему ущерб и причиненный преступлением вред». Подсудимому назначили выплатить 150 тыс. руб. штрафа. Отмечается, что потерпевший по делу претензий к депутату не имеет и не возражал против прекращении уголовного дела.

Кристина Федичкина