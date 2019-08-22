Строительно-монтажные работы в сквере на улице Оружейника Драгунова в Ижевске выполнили на 80%

На 80% выполнены строительно-монтажные работы в сквере на ул. Оружейника Драгунова в Ижевске. Объект благоустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас на сайте властей Ижевска запущено онлайн-голосование за лучшее название сквера.

«Со стороны районных властей осуществляется постоянный контроль качества благоустройства, мониторинг соблюдения графика производственных работ. К сожалению, дождливое лето и задержки с поставкой материалов не позволяют подрядчику завершить работы вовремя. Но принимаются все меры по ускорению ремонтных процессов, чтобы открыть сквер в середине сентября»,— отметил глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин.

Напомним, что проект сквера на ул. Оружейника Драгунова представили в феврале 2019 года. Он предполагает создание парковочных мест, пешеходной дорожки, тюбинговой горки, площадки для проведения массовых мероприятий, спортивной площадки, а также детского городка.