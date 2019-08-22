ВТБ запускает площадку для непрофильных активов

ВТБ создал сайт по продаже непрофильного имущества КомиссиON (komission.vtb.ru). На электронной площадке будут реализовываться жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Приобрести имущество можно со специальными скидками, доходящим по отдельным лотам до 20%. Сайт КомиссиON объединяет более 3 тыс. объектов по всей России.



На площадке размещается вся необходимая информация по объектам - их фотографии, краткое описание, стоимость. Клиенты сайта имеют возможность заказать обратный звонок из банка, получить консультацию по выставленному активу, оформить заявку на покупку. Здесь же будут размещены кросс-ссылки на ипотечный калькулятор с основного сайта банка, позже появится сервис электронной регистрации права на недвижимость. Также пользователи получат возможность оформить заявку на ипотечный кредит и получить другие услуги ВТБ.

Запуск площадки КомиссиON – первый шаг к созданию полноценного маркетплейса по реализации непрофильных активов для клиентов и партнеров ВТБ. К 2020 году кредитное учреждение планирует еще больше расширить функционал сайта. Клиенты смогут получить услуги по оформлению сделки, оценке и регистрации имущества, помощь в переезде на новое место, заказать обслуживание приобретенной недвижимости, ее ремонт и т. д.. На сайте КомиссиON будут предложены не только финансовые продукты банка, но и других участников рынка.

«В рамках стратегии наш банк уделяет большое внимание развитию цифровых сервисов, в том числе связанные с непрофильными активами. Запуск КомиссиON даст возможность в будущем сформировать полностью цифровой клиентский опыт и приобретать понравившиеся объекты с дисконтом и в самые короткие сроки», - рассказал руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков.

В прошлом году банк реализовал непрофильные розничные активы на рекордные 5 млрд рубл. После запуска маркетплейса ВТБ планирует увеличить объем выручки в этом сегменте вдвое, а стоимость имущества, выставленного на продажу, - в пять раз - с 10 млрд руб. до 50 млрд руб.