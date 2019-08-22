С директора «Диамантстройсервис» взыскали 26 млн рублей в пользу администрации Выксы

Выксунский горсуд признал генерального директора ООО «Диамантстройсервис» (Нижний Новгород, ныне банкрот) виновным в мошенничестве и отмывании 26 млн руб., полученных от администрации Выксы по контракту на строительство бассейна. Как сообщает нижегородская прокуратура, с подсудимого полностью взыскали эту сумму.

Договор на оказание услуг по достройке бассейна с крытыми ваннами между компанией и администрацией городского округа был заключен в 2012 году на сумму 172,4 млн руб. В том числе генподрядчик должен был поставить и оборудование. Как ранее сообщалось на сайте горсуда, по документам стоимость оборудования составила 39,99 млн руб., администрация эту сумму выплатила компании. Однако фактическая стоимость техники не превышала 10,5 млн руб. Таким образом, гендиректор «Диамантстройсервис» присвоил более 26 млн руб. и легализовал преступным путем – перечислил средства через счет фирмы-однодневки на счет своего знакомого под видом предоставления ему займа.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Его осудили по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Все 26 млн руб. суд взыскал в пользу администрации Выксы.

Анастасия Еремина