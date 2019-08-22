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Фото: google.com

Дорожники оборудуют отнесенный отворот на Ферму с трассы Пермь — Екатеринбург

Как стало известно "Ъ-Прикамье", ФКУ «Управление автомобильных дорог „Прикамье“» начало работы по проектированию отнесенного разворота с федеральной трассы Пермь — Екатеринбург на поселки Ферма и Горный. В управлении подтвердили данную информацию, отметив, что отнесенный поворот появится до конца 2019 года. Его оборудуют в районе деревни Замулянка.

Напомним, данный вопрос остро стоит с 2014 года, когда временный отворот на поселки был закрыт. Проблема вызвала волнения и даже попытки перекрыть трассу со стороны населения.

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