Дорожники оборудуют отнесенный отворот на Ферму с трассы Пермь — Екатеринбург

Как стало известно "Ъ-Прикамье", ФКУ «Управление автомобильных дорог „Прикамье“» начало работы по проектированию отнесенного разворота с федеральной трассы Пермь — Екатеринбург на поселки Ферма и Горный. В управлении подтвердили данную информацию, отметив, что отнесенный поворот появится до конца 2019 года. Его оборудуют в районе деревни Замулянка.

Напомним, данный вопрос остро стоит с 2014 года, когда временный отворот на поселки был закрыт. Проблема вызвала волнения и даже попытки перекрыть трассу со стороны населения.