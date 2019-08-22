Саратовстат заметил «некоторое улучшение» уровня жизни в регионе

За пять лет расходы саратовцев увеличились на 16,4%. Об этом заявил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

Так, в 2014 году расходы жителей региона на продовольственные и непродовольственные товары составляли по 36%, в 2017 году на продовольственные товары расходы выросли до 42%, на непродовольственные – снизились до 29%. Однако в 2018 году картина вновь изменилась. «В прошлом году мы отметили тенденцию снижения доли расходов на покупку продуктов питания - с 42% до 39% и увеличение расходов на покупку непродовольственных товаров - с 29% до 32%», – отметил руководитель Саратовстата.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о «некотором улучшении» уровня жизни населения.

Марина Ковалева